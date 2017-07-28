В Азербайджане объявили время начала занятий и каникул в следующем учебном году

2017-07-28 17:46 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в Министерстве образования, он включает учебные планы для 1-9 классов общеобразовательных школ, 1-10 классов общеобразовательных школ с преподаванием лезгинского языка, для 11 классов общеобразовательных школ, 1-4 классов общеобразовательных школ, где преподаются языки нацменьшинств.

Было отмечено, что согласно учебному плану общеобразовательных школ на 2017/2018 учебный год, занятия в общеобразовательных школах начнутся 15 сентября и закончатся 14 июня. Учебный год делится на 2 полугодия: первое полугодие – 15 сентября-26 января, второе полугодие – 1 февраля-14 июня.

Осенние каникулы начнутся 16, закончатся 20 ноября, зимние каникулы - 27-31 января.

В начальных классах дополнительно будут введены весенние каникулы - 1-5 мая.

Контроль над исполнением приказа поручен замминистра Джейхуну Байрамову.