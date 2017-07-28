Турция рассматривает Беларусь как стратегического партнера в сфере логистики

2017-07-28 17:49 | www.trend.az | 2

Турция рассматривает Беларусь как стратегического партнера в сфере логистики. Об этом заявил журналистам перед 14-м заседанием белорусско-турецкого делового совета председатель правления компании "Чаг Ложистик" Йылмаз Сойджан, передает корреспондент Белта.

"Турция рассматривает Беларусь как глобального стратегического партнера в сфере логистики. Считаем, что наше сотрудничество будет способствовать улучшению логистических услуг и поможет Турции выйти на рынок России, Казахстана, Литвы. Мы планируем поставить Беларусь на уровень логистического центра региона. Для этого будут предприняты все необходимые меры", - сказал Йылмаз Сойджан.

В ходе заседания белорусско-турецкого делового совета будут рассмотрены перспективы двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, вопросы продвижения белорусских товаров на турецкий рынок, опыт работы турецких компаний в Беларуси, а также возможности экспортного потенциала двух стран. На повестке дня также изучение опыта Турции в области поддержки средних и малых предприятий. Запланированы переговоры между представителями около 100 белорусских и турецких предприятий.