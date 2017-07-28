Беларусь прорабатывает создание трех сборочных производств в Турции

2017-07-28 17:51 | www.trend.az | 3

Беларусь прорабатывает возможность создания трех сборочных производств в Турции. Об этом сообщил сегодня журналистам перед 14-м заседанием белорусско-турецкого делового совета председатель Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Владимир Улахович, передает корреспондент Белта.

"Для нас очень важно, чтобы три белорусских машиностроительных флагмана открыли сборочные производства в Турции. Этот вопрос уже прорабатывается. Речь идет о "Гомсельмаше", Минском автомобильном заводе, "Амкодоре". Ожидаем, что и продукция БелАЗа вернется на турецкий рынок", - сказал Владимир Улахович.

Помимо промышленной кооперации у двух стран есть возможности для открытия новых направлений сотрудничества. Одно из них - переработка сельхозпродукции. "Мы должны найти возможности для более глубокой переработки поставляемых из Турции овощей и фруктов и поставок продукции с добавленной стоимостью из Беларуси на новые рынки", - пояснил председатель БелТПП.

Важным направлением взаимодействия Владимир Улахович назвал научно-техническое сотрудничество. "За 2016 год потребности рынка высоких технологий в Турции выросли в несколько раз. В то же время страна снизила силу взаимодействия в этом направлении с европейскими партнерами. У белорусской инновационной продукции есть хорошие перспективы, учитывая, что у турецкой стороны есть возможность инвестировать в развитие совместных технологий", - пояснил он. Кроме того, Турция - известный производитель мебели, а сырье для ее производства в этой стране в дефиците. Беларусь с модернизированной деревообрабатывающей промышленностью может предложить сотрудничество и в этом направлении. У стран открываются возможности для сотрудничества также в сфере транспортных услуг, логистики.

Владимир Улахович охарактеризовал экономическое взаимодействие между странами как очень динамичное. "Товарооборот составляет более $800 млн. Есть все возможности, чтобы реализовать задачи по достижению товарооборота в $1 млрд", - резюмировал он.

В ходе заседания белорусско-турецкого делового совета будут рассмотрены перспективы двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, вопросы продвижения белорусских товаров на турецкий рынок, опыт работы турецких компаний в Беларуси, а также возможности экспортного потенциала двух стран. На повестке дня также изучение опыта Турции в области поддержки средних и малых предприятий. Запланированы переговоры между представителями около 100 белорусских и турецких предприятий.