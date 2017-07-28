Активы Гульнары Каримовой на 840 миллионов долларов арестовали в Швейцарии

2017-07-28 18:02 | www.apa.az | 4

Как передает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом сообщили в пресс-службе генпрокурора.

«На настоящий момент Генеральной прокуратурой секвестированы активы на сумму более 800 миллионов швейцарских франков (около 838 миллионов долларов США по текущему курсу). С начала открытия уголовного дела в Швейцарии Генеральная прокуратура провела процедуры оказания правовой взаимопомощи с 19 странами, в том числе Швецией, Нидерландами и США», — прокомментировали агентству в ведомстве.

Отмечается также, что Генпрокуратура получила запрос Узбекистана об оказании правовой взаимопомощи. В надзорном ведомстве уточнили, что уголовное дело по подозрению в отмывании денег в результате коррупционных нарушений было открыто в Швейцарии в июле 2012 года в отношении шести человек, в том числе Каримовой.

Ранее в пятницу на родине Каримовой было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает Генеральная прокуратура Узбекистана.

Дочь первого президента Узбекистана обвинили в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли и оказания услуг, подделке документов, легализации доходов, полученных от преступной деятельности. «По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1 миллиард 394,1 миллиона долларов США, 63,5 миллиона евро, 27,1 миллиона фунтов и 18,5 миллиона франков», — уточнили в Генпрокуратуре республики.

При этом уголовное дело о неуплате налогов преступной группой, участницей которой была Каримова, было возбуждено еще в 2013 году. «Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года она признана виновной в совершении инкриминированных преступлений, и ей назначено наказание в виде 5 лет ограничения свободы», — говорится в заявление ведомства.

Гульнара Каримова родилась в 1972 году. Занимала ряд государственных постов в Узбекистане. В 2013-м оказалась в центре коррупционного скандала, после чего была заключена под домашний арест. Последние достоверные сведения о ней относятся к сентябрю 2014 года — западные СМИ опубликовали несколько снимков и аудиозапись, которые она тайно передала через пиар-агентство.