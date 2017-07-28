Ильхам Алиев удостоен высшей награды Боснии и Герцеговины

2017-07-28 18:05 | www.oxu.az | 4

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву присуждена Международная премия Иса-бея Исхаковича 2017 года – самая значимая награда Боснии и Герцеговины, вручаемой исключительно государственным деятелям - президентам и премьер-министрам.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, информацию подтвердил председатель Комитета Международной премии Иса-бея Исхаковича, академик Любомир Берберович, который заявил, что решение принято большинством голосов.

Данная Международная премия будет вручена президенту Ильхаму Алиеву в ходе визита главы государства в Боснию и Герцеговину. Это будет первый визит президента Азербайджана в эту страну с момента установления двусторонних отношений с Боснией и Герцеговиной.

По информации СМИ, данный визит также подтверждает крепкое двустороннее сотрудничество между двумя странами, а также дружбу между столицами двух стран - Баку и Сараево, ставшими городами- побратимами еще в 1972 году.

Эта награда носит имя выдающегося османского государственного деятеля и основателя столицы Боснии и Герцеговины Сараево Иса-бея Исхаковича.

Лауреатами этой престижной награды в разные годы становились президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Боснии и Герцеговины Алия Изетбегович, Федеральный президент Австрии Хайнц Фишер, президент Словении Борут Пахор, президент Македонии Георге Иванов, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и премьер-министр Словении Ивета Радичова.

Награда состоит из уникальной каменной скульптуры, представляющей собой калейдоскоп культурного наследия народов Боснии и Герцеговины, и мемориальной доски.

Скульптуры Международной премии Иса-бея Исхаковича украшают президентские дворцы в Турции, Словении, Австрии, Словакии, Хорватии и Македонии. Данные скульптуры - своего рода мост к этим дружественным культурам, с которыми Босния и Герцеговина разделяет общие ценности.

A.M.

