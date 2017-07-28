Bakcell представил специальный тариф для жителей Джоджук Марджанлы

2017-07-28 17:59 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, представила специальный тариф для первых жителей, переселенных в село Джоджук Марджанлы, Джабраилского района.

На прошлой неделе, представители Bakcell посетили село и предоставили каждому жителю Джоджуг Марджанлы, достигшему 18-летия, номер Bakcell со специальным тарифом. Обладатели таких номеров, смогут говорить друг с другом бесплатно в течение целого года. Более того, звонки на другие номера Bakcell будут бесплатными, начиная с третьей минуты разговора.

Компания Bakcell также предоставила свои подарки жителю села Джоджуг Марджанлы Октаю Хазиеву, который недавно был награжден орденом "Труд" первой степени Президента Азербайджана за личный пример глубокой привязанности к родным землям, способствующий повышению патриотических чувств людей.

Напомним, что в мае этого года компания Bakcell, присоединившись к мероприятиям по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджук Марджанлы Джабраилского района, осуществила работы по оптимизации мобильной сети на территории села. В рамках этих работ, на первоначальном этапе, для обеспечения беспрерывной мобильной связью жителей Джоджук Марджанлы, на данной территории была установлена новая базовая станция. Впоследствии, компания успешно завершила работы по оптимизации сети 3G, для обеспечения высокой скорости мобильного интернета в Джоджук Марджанлы.

Bakcell и дальше продолжит оказывать поддержку в обеспечении лучшего опыта работы с клиентами на всей территории Азербайджана.

Компания Bakcell - первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@ Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G.

Будучи одним из наиболее крупных инвесторов ненефтяного сектора страны, Bakcell и сегодня осуществляет значительные капиталовложения в экономику Азербайджана, инвестируя в самые передовые технологии и людей, которые обслуживают наших клиентов.

Сеть Bakcell охватывает более 99 процентов населения страны. Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, необходимо посетить сайт bakcell.com или позвонить по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами посетите bakcell.com/az/news (или bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых ею услугах, можно позвонить по номеру 055 000 05 55.