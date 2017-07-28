Немецкая компания может построить в Азербайджане завод по производству автомобильных запчастей

2017-07-28 18:05 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Немецкая компания Temco-Group может построить в Сумгайытском химико-промышленном парке завод по производству пластиковых запасных частей для автомобильной промышленности, сообщает министерство экономики Азербайджана.

Этот вопрос накануне обсудили министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев с главой немецкой компании Франком Темплином.

В ходе встречи было отмечено, что Сумгайытский химико-промышленный парк имеет необходимый сырьевой потенциал для работы подобного завода, а благоприятное географическое положение Азербайджана создает возможности для поставок товаров в страны региона.

Участники встречи также обсудили применение немецкого опыта в профессиональном обучении в Сумгайытском химико-промышленном парке.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Германией в январе-июне 2017 года составил 367,7 миллиона долларов, из которых 197,1 миллиона долларов пришлись на экспорт в эту страну.

(Автор: Азад Гасанли)

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