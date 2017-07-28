Жители Ганы доказали, что похороны — это весело и стильно - ВИДЕО

2017-07-28 18:25 | www.oxu.az | 3

Сайт BBC выложил видео с похорон в Африке.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на eurasiadiary.com, ролик уже набрал большое количество просмотров.

Семьи в Гане всё чаще нанимают танцоров, чтобы те проводили их близких в последний путь. Эта необычная традиция существует в африканской стране уже по крайней мере несколько лет.

Предыдущее видео с «танцующих похорон» появилось на YouTube в 2015 году и собрало больше 600 тысяч просмотров.

С.С.

