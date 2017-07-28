Ароматный чай в армуды для Олега Газманова и его семьи

2017-07-28 18:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист России, популярный певец, композитор и поэт Олег Газманов, который приехал в Баку вместе с семьей в рамках международного музыкального фестиваля "ЖАРА", рассказал Trend Life, что хочет отвести супругу и дочь в Старый город (прим. - Ичери Шехер).

"Безумно люблю Баку и стараюсь по возможности приезжать сюда. Здесь живут очень приветливые, отзывчивые и гостеприимные люди", - сказал музыкант.

Делясь планами на ближайшее время Газманов подчеркнул, что собирается на несколько дней остаться в столице Азербайджана. Артист намерен совершить прогулку с семьей по городу, посетить Ичери Шехер, где обязательно закажет супруге и дочери чай, который подают в стаканах армуды, ведь именно в них он особенно ароматный.

С 27 по 30 июля, в Баку, на одном из красивейших курортов Sea Breeze на берегу Каспийского моря, во второй раз проходит Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА". В фестивале "ЖАРА-2017" принимают участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

Первый день фестиваля ознаменовался гала-концертом звезд российской, грузинской, украинской и азербайджанской эстрады. Сегодня, 28 июля, состоится юбилейный концерт Софии Ротару, 29 июля пройдет творческий вечер Аллы Пугачёвой, а 30 июля – юбилейный вечер Григория Лепса.

(Авторы: Вугар Иманов, Джани Бабаева)