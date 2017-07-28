Нереальный заряд положительной энергии - Ольга Бузова о фестивале "ЖАРА" в Баку (ФОТО)

2017-07-28 18:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Несмотря на плотный репетиционный график международного фестиваля "ЖАРА" в Баку, участница мероприятия, российская телеведущая, модель и певица Ольга Бузова нашла время, чтобы посетить древнюю часть столицы Азербайджана - Ичери Шехер.

Телеведущая призналась, что вчера на гала-концерте фестиваля получила от публики огромную любовь и нереальный заряд положительной энергии.

"Утром нам посчастливилось выкроить время в графике и посетить Старый город (прим. - Ичери Шехер). Признаюсь, восхищена красотой Баку, где гармонично сочетаются старинные здания и современная архитектура", - сказала Trend Life Бузова.

С 27 по 30 июля, в Баку, на одном из красивейших курортов Sea Breeze на берегу Каспийского моря, во второй раз проходит Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА". В фестивале "ЖАРА-2017" принимают участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

Первый день фестиваля ознаменовался гала-концертом звезд российской, грузинской, украинской и азербайджанской эстрады. Сегодня, 28 июля, состоится юбилейный концерт Софии Ротару, 29 июля пройдет творческий вечер Аллы Пугачёвой, а 30 июля – юбилейный вечер Григория Лепса.

(Авторы: Джани Бабаева)