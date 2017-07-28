Неймар устроил драку во время тренировки «Барселоны»

2017-07-28 18:35 | www.oxu.az | 3

Нападающий «Барселоны» Неймар устроил драку с защитником Нелсоном Семеду во время тренировки команды в Майами, передает Oxu.Az со ссылкой на «Спортэкспресс».

На кадрах видно, как футболисты начали толкаться после борьбы за мяч во время двусторонки. Чтобы инцидент не перерос в потасовку, в происходящее вмешался их товарищ Хавьер Маскерано.

Игроки вернулись к игре, однако Неймар продолжил высказывать недовольство и бросился на Семеду.

Н.О.