Будет изменен график движение электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку

2017-07-28 18:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С 1 августа будет изменен график движения электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку, говорится в сообщении отдела по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

В связи с ремонтными работами, проведенными на дороге станции Баладжары, с 1 по 11 августа 2017 года (10 дней) будет частично изменен график движения электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку.

Информацию об изменениях в графике движения электропоездов можно получить на сайте www.ady.az

Баку-Сумгайыт Номер поезда Время отправ-я из Баку Время прибытия на ст. Баладжары Время отправ-я со ст. Баладжары Время прибытия на ст. Хырдалан Время отправ-я со ст. Хырдалан Время прибытия в Сумгайыт 6001 08:30 08:44 08:45 08:51 08:52 09:10 6003 09:00 09:14 09:15 09:21 09:22 09:40 6005 16:00 16:14 16:15 16:21 16:22 16:40 6007 17:30 17:44 17:45 17:51 17:52 18:10 6009 18:05 18:19 18:20 18:26 18:27 18:45 6011 18:30 18:44 18:45 18:51 18:52 19:10 6013 18:55 19:09 19:10 19:16 19:17 19:35 6015 19:55 20:09 20:10 20:16 20:17 20:36 6017 20:30 20:44 20:45 20:51 20:52 21:10

Сумгайыт-Баку Номер поезда Время отправ-я из Сумгайыта Время прибытия на ст. Хырдалан Время отправ-я со ст. Хырдалан Время прибытия на ст. Баладжары Время отправ-я со ст. Баладжары Время прибытия в Баку 6002 07:00 07:19 07:20 07:29 07:30 07:50 6004 07:20 07:39 07:40 07:49 07:50 08:10 6006 07:35 07:54 07:55 08:04 08:05 08:25 6008 07:50 08:09 08:10 08:19 08:20 08:40 6010 09:15 09:34 09:35 09:44 09:45 10:06 6012 09:55 10:14 10:15 10:24 10:25 10:46 6014 16:50 17:09 17:10 17:19 17:20 17:40 6016 18:50 19:08 19:09 19:17 19:18 19:41 6018 19:13 19:32 19:33 19:42 19:43 20:04

(Автор: Кямаля Сеидова)