Будет изменен график движение электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку
2017-07-28 18:34 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - С 1 августа будет изменен график движения электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку, говорится в сообщении отдела по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги».
В связи с ремонтными работами, проведенными на дороге станции Баладжары, с 1 по 11 августа 2017 года (10 дней) будет частично изменен график движения электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку.
Информацию об изменениях в графике движения электропоездов можно получить на сайте www.ady.az
|
Баку-Сумгайыт
|
Номер поезда
|
Время отправ-я из Баку
|
Время прибытия на ст. Баладжары
|
Время отправ-я со ст. Баладжары
|
Время прибытия на ст. Хырдалан
|
Время отправ-я со ст. Хырдалан
|
Время прибытия в Сумгайыт
|
6001
|
08:30
|
08:44
|
08:45
|
08:51
|
08:52
|
09:10
|
6003
|
09:00
|
09:14
|
09:15
|
09:21
|
09:22
|
09:40
|
6005
|
16:00
|
16:14
|
16:15
|
16:21
|
16:22
|
16:40
|
6007
|
17:30
|
17:44
|
17:45
|
17:51
|
17:52
|
18:10
|
6009
|
18:05
|
18:19
|
18:20
|
18:26
|
18:27
|
18:45
|
6011
|
18:30
|
18:44
|
18:45
|
18:51
|
18:52
|
19:10
|
6013
|
18:55
|
19:09
|
19:10
|
19:16
|
19:17
|
19:35
|
6015
|
19:55
|
20:09
|
20:10
|
20:16
|
20:17
|
20:36
|
6017
|
20:30
|
20:44
|
20:45
|
20:51
|
20:52
|
21:10
|
Сумгайыт-Баку
|
Номер поезда
|
Время отправ-я из Сумгайыта
|
Время прибытия на ст. Хырдалан
|
Время отправ-я со ст. Хырдалан
|
Время прибытия на ст. Баладжары
|
Время отправ-я со ст. Баладжары
|
Время прибытия в Баку
|
6002
|
07:00
|
07:19
|
07:20
|
07:29
|
07:30
|
07:50
|
6004
|
07:20
|
07:39
|
07:40
|
07:49
|
07:50
|
08:10
|
6006
|
07:35
|
07:54
|
07:55
|
08:04
|
08:05
|
08:25
|
6008
|
07:50
|
08:09
|
08:10
|
08:19
|
08:20
|
08:40
|
6010
|
09:15
|
09:34
|
09:35
|
09:44
|
09:45
|
10:06
|
6012
|
09:55
|
10:14
|
10:15
|
10:24
|
10:25
|
10:46
|
6014
|
16:50
|
17:09
|
17:10
|
17:19
|
17:20
|
17:40
|
6016
|
18:50
|
19:08
|
19:09
|
19:17
|
19:18
|
19:41
|
6018
|
19:13
|
19:32
|
19:33
|
19:42
|
19:43
|
20:04
(Автор: Кямаля Сеидова)