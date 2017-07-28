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Будет изменен график движение электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку

2017-07-28 18:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С 1 августа будет изменен график движения электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку, говорится в сообщении отдела по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

В связи с ремонтными работами, проведенными на дороге станции Баладжары, с 1 по 11 августа 2017 года (10 дней) будет частично изменен график движения электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку.

Информацию об изменениях в графике движения электропоездов можно получить на сайте www.ady.az

Баку-Сумгайыт

Номер поезда

Время отправ-я из Баку

Время прибытия на ст. Баладжары

Время отправ-я со ст. Баладжары

Время прибытия на ст. Хырдалан

Время отправ-я со ст. Хырдалан

Время прибытия в Сумгайыт

6001

08:30

08:44

08:45

08:51

08:52

09:10

6003

09:00

09:14

09:15

09:21

09:22

09:40

6005

16:00

16:14

16:15

16:21

16:22

16:40

6007

17:30

17:44

17:45

17:51

17:52

18:10

6009

18:05

18:19

18:20

18:26

18:27

18:45

6011

18:30

18:44

18:45

18:51

18:52

19:10

6013

18:55

19:09

19:10

19:16

19:17

19:35

6015

19:55

20:09

20:10

20:16

20:17

20:36

6017

20:30

20:44

20:45

20:51

20:52

21:10

Сумгайыт-Баку

Номер поезда

Время отправ-я из Сумгайыта

Время прибытия на ст. Хырдалан

Время отправ-я со ст. Хырдалан

Время прибытия на ст. Баладжары

Время отправ-я со ст. Баладжары

Время прибытия в Баку

6002

07:00

07:19

07:20

07:29

07:30

07:50

6004

07:20

07:39

07:40

07:49

07:50

08:10

6006

07:35

07:54

07:55

08:04

08:05

08:25

6008

07:50

08:09

08:10

08:19

08:20

08:40

6010

09:15

09:34

09:35

09:44

09:45

10:06

6012

09:55

10:14

10:15

10:24

10:25

10:46

6014

16:50

17:09

17:10

17:19

17:20

17:40

6016

18:50

19:08

19:09

19:17

19:18

19:41

6018

19:13

19:32

19:33

19:42

19:43

20:04

(Автор: Кямаля Сеидова)

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