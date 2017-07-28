Взрыв в ресторане в Албании – ВИДЕО

2017-07-28 18:50 | www.oxu.az | 3

Более 20 человек получили травмы разной степени тяжести в результате взрыва газа в ресторане в Велипойе на северо-западе Албании.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, об этом сообщило в пятницу информагентство INA.

Взрыв произошел в ресторане на первом этаже туристического объекта в прибрежной зоне Адриатического моря. Отмечается, что в момент происшествия большинство туристов спали в своих номерах.

«Пострадали от 20 до 30 человек, пятеро из них получили тяжелые травмы», — передает агентство.

Туристы, сотрудники и жители соседних домов были эвакуированы, на месте происшествия продолжается пожар. В тушении участвуют пожарные и добровольцы.

Причины взрыва устанавливаются.

С.С.

