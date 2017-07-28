В Гамбурге мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета
2017-07-28 18:53 | www.apa.az | 3
В Гамбурге мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета, сообщает местная полиция.
Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», в результате один человек погиб, еще несколько получили ранения. Полиция задержала предполагаемого преступника.
«Достоверной информации о мотиве и количестве пострадавших пока нет. Мы будем информировать», - говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.
Полиция ищет еще одного мужчину. В связи с этим оцеплена большая часть улицы Фульсбуттлер. На месте находятся полицейские с оружием, в небе кружит вертолет.
Данных о состоянии пострадавших также пока нет.