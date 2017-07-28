В одном из аэропортов Турции началось внедрение автоматической системы сдачи багажа

2017-07-28 18:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция внедряет автоматическую систему сдачи багажа в аэропортах, которая упростит процесс регистрации пассажиров, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Система позволит сократить время регистрации и осуществить ее самостоятельно. Для этого, уже установлены специальные киоски Self Check. Первые устройства автоматического приема багажа появились в аэропорту имени Ататюра в Стамбуле.

Согласно сообщению, киоски Self Check в настоящее время могут быть использованы исключительно пассажирами международных рейсов.

Данная технология позволит пассажирам самостоятельно разместить чемоданы в системе обработки багажа. После идентификации личности посредством паспорта они смогут получить доступ к устройству с помощью посадочного талона или кода бронирования.



"Затем устройство выдает пассажиру специальный код для получения своего багажа по месту прибытия. Им также выдается бирка для багажа", - пишут СМИ.

По их информации, в ближайшие месяцы внедрение данной системы ожидается и во внутренних рейсах.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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