Покупая продукты питания, обращайте внимание на условия хранения – госслужба Азербайджана

2017-07-28 18:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В связи с установившейся жарой Госслужба по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики советует потребителям при покупке продовольственной продукции обращать особое внимание на условия ее хранения, говорится в сообщении пресс-службы министерства, распространенном в пятницу.

В предупреждении говорится, что несоблюдение температурного режима во время хранения продовольственной продукции, а также в случае хранение пищевой продукции под прямыми солнечными лучами, может привести к снижению ее качества и способствовать размножению микроорганизмов, опасных для жизни и здоровья людей. Поэтому, приобретая продукты, необходимо обратить внимание на соответствие условий хранения продуктов, приведенной на этикетке информации. В частности необходимо обратить внимание на защищенность пищевых продуктов от солнечных лучей, на чистоту торгового объекта и использование там кондиционеров. В свою очередь, нужно избегать приобретения товаров, в тех торговых объектах, где не соблюдаются указанные требования.

В случае обнаружения подобных негативных фактов просьба звонить на call-center 195-2, обращаться в минэкономики посредством сайта www.economy.gov.az internet, или на профиль в "Facebook", либо звонить по номерам: 498-15-01 или 498-15-04, а также сообщать посредством сайта www.consumer.gov.az информируя Госслужбу по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики.

(Текст: Кямаля Сеидова)