Glukoza: Глюкоза Баку - это гостеприимство и дружба

2017-07-28 19:01 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - С 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze проходит музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life.

Одной из участниц "ЖАРЫ-2017" является российская певица Glukoza (Наталья Чистякова-Ионова), которая сказала Trend Life, что глюкоза Баку – это означает гостеприимство и дружба.

"В Баку мне очень сильно нравится, в прошлый свой визит я совершила прогулку по городу, была в Ичери Шехер. В этот раз пока не было времени на ознакомление с достопримечательностями города, но я надеюсь, что у нас еще все впереди" – сказала певица.

В фестивале "ЖАРА-2017" принимают участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

Первый день фестиваля ознаменовался гала-концертом звезд российской, грузинской, украинской и азербайджанской эстрады. Сегодня, 28 июля, состоится юбилейный концерт Софии Ротару, 29 июля пройдет творческий вечер Аллы Пугачёвой, а 30 июля – юбилейный вечер Григория Лепса.

(Авторы: Вугар Иманов)