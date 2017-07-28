Выделены средства на строительство автодороги в Уджарском районе Азербайджана

2017-07-28 19:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Уджар-Герайбейли-Растаджа Уджарского района.

В соответствии с распоряжением, с целью строительства автомобильной дороги Уджар-Герайбейли-Растаджа, соединяющей три населенных пункта, где проживают 22 тысячи человек, из средств, предусмотренных в разделе расходов госбюджета Азербайджана на 2017 год на государственные капиталовложения для строительства и реконструкции автомобильных дорог, ОАО "Азеравтойол" будет выделено 2,7 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.