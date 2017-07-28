Успешная социально-экономическая стратегия Президента Азербайджана создала почву для развития рынка труда - министерство

2017-07-28 19:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Успешная социально-экономическая стратегия развития Президента Азербайджана Ильхама Алиева, создала условия для экономической диверсификации, сформировав почву для проведения комплекса мер по трудовой занятости и развитию рынка труда, сказал в пятницу Trend заведующий отделом министерства труда и социальной защиты населения Эльман Бабаев.

По словам завотделом, благодаря государственной поддержке в Азербайджане удалось расширить частный сектор, создать новые промышленные зоны, новые производственные и перерабатывающие предприятия, развить сферы сельского хозяйства, туризма, строительства и т.д.

“За последние десять лет в стране создано свыше 1,6 миллиона новых рабочих мест, в том числе 122 тысячи новых рабочих места в течение первого полугодия 2017 года. Благодаря этим процессам уровень бедности и безработицы удается сохранить на низком уровне [в районе пяти процентов]”, - отметил завотделом.

Бабаев добавил, что уровень бедности среди молодежи в стране составляет 9,4 процента, что ставит Азербайджан в один ряд со странами с низким уровнем безработицы среди молодежи.

В качестве продолжения активных мер по обеспечению занятости, отметил собеседник агентства, в 2016 году органы занятости министерства трудоустроили 56 631 человек, а в первом полугодии 2017 года - 33 654 человека.

При этом, как отметил Бабаев, благодаря реализованным под руководством главы государства мерам, в течение шести месяцев этого года число обратившихся в органы занятости сократилось на 52,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а с начала года - на 30,8 процента. Число людей, кому назначены пособия по безработице, за тот же период сократилось на 21,8 процента.

Представитель Минтруда также затронул программу самозанятости, реализация которой началась согласно распоряжению Президента Ильхама Алиев от седьмого апреля 2016 года.

“На первом этапе для участников программы были организованы бизнес-курсы, которые вели эксперты, подготовленные при поддержке Международной организации труда. По итогам курсов были отобраны 1,4 тысячи человек. 84 процента бизнес-планов, подготовленных участниками курса, охватывали сферу сельского хозяйства. Оставшаяся часть - сферу услуг и производства. С февраля 2017 года мы обеспечиваем участников программы необходимыми для их бизнеса товарами и материалами. На сегодня необходимыми активами обеспечены 860 из 1,4 тысяч человек. Сама программа, как ожидается, завершится в августе этого года”, - сказал Бабаев.

(Автор: Азад Гасанли)

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