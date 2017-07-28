Sukerberq planetin 5-ci varlısı oldu
2017-07-28 19:22 | www.trend.az | 0
Bakı. Trend:
Dünyanın böyük sosial şəbəkəsi Fecebook səhmlərinin kotirovkasının artmasından sonra şəbəkənin banisi Mark Sukerberqin kapitalı təkcə ötən gün 3,8 milyard dollar artıb. Trend-in məlumatına görə, bu, ona planetin ən varlıları siyahısında beşinci pilləyə qalxmağa imkan verib.
M.Sukerberq bu pilləyə qalxmaqla meksikalı biznesmen Karlos Slimi geri atıb.
Qeyd edək ki, ən son məlumata görə onun varı 71,7 milyard dollar təşkil edir.