Полицейские спасли из горящей квартиры мать и ее дочь – ФОТО

2017-07-28 19:31 | www.oxu.az | 4

Во время пожара в Сумгаите полицейские спасли мать и ее малолетнюю дочь, которые были в беспомощном состоянии.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, сегодня утром в городе Сумгаит, на десятом этаже жилого здания, по адресу улица Наримана Нариманова 14, вспыхнул пожар.

Патрульные наряды полиции были отправлены на место происшествия с целью обеспечить общественный порядок.

Сержанты полиции Афсар Бахшалиев и Бахтияр Алиев, рискуя жизнью, вошли в горящую квартиру и спасли потерявшую сознание хозяйку квартиры Сюнбюль Алиеву и ее малолетнюю дочь Айлин.

Пострадавшие были доставлены в Сумгаитскую Городскую клиническую больницу. Их состояние оценивается как нормальное.

Во время операции оба полицейских отравились дымом. Они помещены в отдел интенсивной терапии.

С.Б.

