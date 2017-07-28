В Азербайджане не зафиксирован вирус Коксаки, распространенный в Турции

2017-07-28 19:39 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не зафиксированы случаи заражения вирусом Коксаки, сообщила в пятницу Trend замдиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии (РЦГЭ) минздрава Афаг Алиева.

Отметим, что в настоящее время в Турции среди детей распространен вирус Коксаки. Учитывая, что сегодня из Азербайджана в Турцию выезжает много туристов, возможно проникновение этого вируса в Азербайджан.

Афаг Алиева отметила, что в Азербайджане проводятся серьезные анти-эпидемические меры против инфекционных заболеваний.

Замдиректора также отметила, что в Азербайджане также не наблюдались случаи заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой.

Вирус Коксаки относится к возбудителю детских инфекций. Он вызывает вирусный инфекционный процесс – энтеровирусный стоматит с экзантемой. Заболевание преимущественно проявляется нарушением работы кишечника, диареей, общей интоксикацией и характерной сыпью. Чаще всего вирус Коксаки передается воздушно-капельным путем, поэтому болезнь очень быстро распространяется среди людей. Больше всего заражаются дети дошкольного и школьного возраста.

Конго-крымская геморрагическая лихорадка - острое инфекционное заболевание человека, передающееся через укусы клещей, и вызываемое вирусом из рода Orthonairovirus. Природный резервуар возбудителя - грызуны, мелкий и крупный рогатый скот, птицы, дикие виды млекопитающих, носителями инфекции также являются клещи, способные передавать вирус потомству через яйца, и являющиеся вирусоносителями пожизненно. Источник возбудителя — больной человек или инфицированное животное.

Вследствие того, что в последнее время в приграничных с Азербайджаном государствах обострилась эпидемиологическая ситуация с конго-крымской геморрагической лихорадкой, министр здравоохранения Огтай Ширалиев дал ряд поручения руководителям медицинских учреждений и предприятий для ее предотвращения.

Отметим, что в январе-мае 2017 года из Турцию посетило 243.421 граждан Азербайджана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)