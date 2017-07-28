Цукерберг вошел в пятерку богатейших людей планеты

2017-07-28 19:46 | www.oxu.az | 6

После роста котировок акций крупнейшей в мире социальной сети Facebook капитал ее основателя Марка Цукерберга увеличился только за 27 июля на 3,8 миллиарда долларов, позволив ему подняться на пятое место в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Forbes, обогнав мексиканского бизнесмена Карлоса Слима.

Как передает Oxu.Az, сейчас личное состояние Цукерберга составляет 71,7 миллиарда долларов, по данным рейтинга Forbes, подсчитывающего изменения капитала миллиардеров в реальном времени.

Марк Цукерберг — 33-летний бизнесмен, основатель социальной сети Facebook. Будучи второкурсником Гарвардского университета, Цукерберг бросил учебу и полностью занялся своим бизнесом. Среднее число активных пользователей соцсети в месяц выросло в первом полугодии 2017 года до 2,01 миллиарда человек.

С.Б.

