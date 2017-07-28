ЮАР может дать языку жестов статус государственного

2017-07-28 19:43 | www.trend.az | 6

Язык жестов может стать двенадцатым государственным языком в ЮАР, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Би-би-си. Парламентский комитет по изменению конституции вынес соответствующую рекомендацию.

"Это даст возможность изучать язык жестов в школах, а государственным ведомствам на какой-то стадии будет необходимо привлекать сотрудников, способных общаться с сообществами (глухонемых – ред.)", — цитируют местные СМИ представителя языкового совета ЮАР Сибусисо Нкоси.

По данным телеканала, закрепление за языком жестов статуса государственного потребует внесения изменений в конституцию страны.

Дискуссия о признании языка жестов государственным началась в ЮАР после совместной петиции нескольких ассоциаций глухонемых в 2007 году. Согласно документу, миллионы людей в стране лишены возможности получать товары и услуги из-за "невозможности коммуникации".

Первой страной, признавшей язык жестов государственным, стала Уганда. Также среди африканских стран язык жестов официально признали власти Зимбабве, кроме того, принцип "поощрения" использования языка закреплен в конституции Кении.