Центробанк Азербайджана принял на хранение 362,6 килограммов золота из Швейцарии

2017-07-28 19:45 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял на хранение 362,6 килограммов (11 655,2 тройских унции) потребительского золота из Швейцарии, передает министерство финансов.

Как отмечается, золото, добытое на месторождении “Гедабек”, после аффинажа (очистки) в Женеве было передано на хранение ЦБА, Государственной службой надзора за драгоценными металлами и камнями министерства финансов Азербайджана.

Ранее правительство Азербайджана приняло 1 529,1 килограмма золотых слитков (49 158,6 тройских унции) 999,9 пробы.

В целом, на сегодня на хранение в Центральный банк Азербайджана было передано 1 891,7 килограмма (60 813,8 тройских унции) золота. Рыночная стоимость этого золота составляет 75,8 миллиона долларов.

Добычей золота на месторождении “Гедабек” на основе подписанного в августе 1997 года с правительством Азербайджана соглашения по типу PSA занимается компания Anglo Asian Mining PLC. Она также имеет права на разработку пяти месторождений на юго-западе Азербайджана - "Ордубад", "Гоша Булаг", "Гызыл Булаг", "Вежнали" и "Соютлу".

Добытое на месторождениях золото направляется на очистку в Швейцарию. Слитки доставляются в Азербайджан и хранятся на счету правительства.

(Автор: Азад Гасанли)

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