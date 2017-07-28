КНДР провела очередной ракетный пуск

2017-07-28 19:56 | www.apa.az | 4

Северная Корея произвела пуск очередной ракеты. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают японские СМИ.

По данным телеканала NHK, ссылающегося на источники в правительстве, ракета могла упасть в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Факт запуска подтвердили южнокорейские военные. По данным комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, пуск состоялся в 23.41 по местному времени (17.41 мск) в районе провинции Чагандо. Ракета, предположительно баллистическая, была выпущена в направлении Японского моря.

В Пентагоне также заявили, что зафиксировали пуск баллистической ракеты и пообещали вскоре предоставить более подробную информацию. Ранее американское военное ведомство предупреждало о возможном испытании — предполагалось, что его могут приурочить к дню окончания Корейской войны, который в КНДР празднуют 27 июля.

Власти Японии и Южной Кореи созывают экстренное заседание Советов национальной безопасности обеих стран. Как заявил генсек японского кабинета министров, Токио рассматривает новое испытание в КНДР как явное нарушение резолюции Совбеза ООН.