Северная Корея запустила неизвестную ракету
2017-07-28 19:55 | www.oxu.az | 3
Северная Корея, предположительно, произвела пуск очередной ракеты.
Как передает Oxu.Az, об этом в пятницу, 28 июля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на японский телеканал NHK.
По данным телеканала, ракета могла упасть в пределах исключительной экономической зоны Японии.
Южнокорейские военные подтвердили пуск в районе севернокорейской провинции Чагандо.
По сообщению агентства Киодо, пока неясно, какая именно ракета была испытана в КНДР.
Отмечается, что в результате президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности страны.