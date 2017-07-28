Северная Корея запустила неизвестную ракету

2017-07-28 19:55 | www.oxu.az | 3

Северная Корея, предположительно, произвела пуск очередной ракеты.

Как передает Oxu.Az, об этом в пятницу, 28 июля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на японский телеканал NHK.

По данным телеканала, ракета могла упасть в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Южнокорейские военные подтвердили пуск в районе севернокорейской провинции Чагандо.

По сообщению агентства Киодо, пока неясно, какая именно ракета была испытана в КНДР.

Отмечается, что в результате президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности страны.

С.Б.

