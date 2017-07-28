Армия Южной Кореи подтвердила пуск ракеты КНДР

2017-07-28 19:47 | www.trend.az | 3

КНДР провела в ночь на субботу очередное ракетное испытание, сообщило южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, передает РИА Новости.

"Сегодня в 23:41 (17:41 мск) Северная Корея в провинции Чагандо произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря", — приводит агентство слова представителя комитета начальников штабов.

Как сообщило правительство Японии, полет ракеты длился около 45 минут.

Как сообщило агентство Reuters, Пентагон засек запуск, американские военные полагают, что ракета была баллистической.

"Я могу подтвердить, что мы засекли пуск баллистической ракеты с территории Северной Кореи. Мы проводим оценку и скоро предоставим более подробную информацию", — сказал представитель ведомства капитан Джефф Дэвис.

По словам представителя ведомства, военные США собирают более подробные данные об испытании и проводят дальнейшую оценку.

Ранее о том, что КНДР, предположительно, провела очередной ракетный пуск, сообщал ряд японских СМИ.