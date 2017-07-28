Авиакомпания Узбекистана совершила первый беспосадочный рейс в Нью-Йорк

2017-07-28 19:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» совершила первый прямой беспосадочный рейс по маршруту Ташкент-Нью-Йорк-Ташкент, сказано в информации, опубликованной на веб-сайте компании.

Boeing 787 Dreamliner вернулся из Нью-Йорка и приземлился в аэропорту Ташкента 28 июля.

Прямые рейсы на Boeing 787 Dreamliner по маршруту Ташкент-Нью-Йорк-Ташкент позволят пассажирам сэкономить один час. Полеты будут выполняться по четвергам с 27 июля по 27 октября этого года.

Время прямых рейсов на Dreamliner из Ташкента в Нью-Йорк составит 12 часов, а обратный путь - 11 часов.

Узбекская авиакомпания выполняет авиарейсы в свыше 20 городов стран Европы, Америки, Ближнего Востока, Азии, в 22 города стран СНГ и по 11 направлениям на местных авиалиниях.

(Автор: Камила Алиева)