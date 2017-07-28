В Стамбуле будет построен новый тоннель под проливом Босфор

2017-07-28 20:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле будет построен новый тоннель под проливом Босфор, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Согласно сообщению, сегодня в рамках процесса по строительству нового тоннеля начались разведывательные работы.

Сообщается также, что новый тоннель под Босфором будет использоваться как для транспортировки грузов, так и проезда автомобилей.

Сообщается также, что длина нового тоннеля под Босфором составит 6,5 километров.

«Тоннель объединит европейскую и азиатскую часть Стамбула, он будет трехэтажным и его предполагается проложить на глубине 110 метров», - сообщают СМИ.

Отметим, что впервые о строительство нового тоннеля под Босфором правительство Турции объявило 27 февраля 2015 года.

Стоимость проекта оценивает в размере 3,5 миллиарда долларов.

Отметим, что ранее в декабре 2016 года в Стамбуле состоялось открытие тоннеля «Евразия» под проливом Босфор.

Стоимость тоннеля «Евразия» составила 1,3 миллиарда долларов. Общая длина тоннеля составляет 5,4 километра, подводная часть – 3,34 километра. Наиболее глубокая точка «Евразии» находится на глубине 106,4 метра ниже уровня моря.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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