Принята очередная партия потребительского золота

2017-07-28 20:27 | www.apa.az | 3

Государственная служба надзора за драгоценными металлами и камнями министерства финансов Азербайджана приняла на хранение после очистки в Женеве 362,6 килограммов (11 655,2 тройских унции) потребительского золота, добытого на месторождении “Гедабек”. Как передает АПА со ссылкой на сообщение Минфина золото передано на хранение в Центральный банк.

Правительство Азербайджана ранее приняло 49 158,6 тройских унции золота 999,9 пробы (1 529,1 кг).

В целом, на сегодня на хранение в Центральный банк Азербайджана передано 60 813,8 тройских унции золота (1 891,7 кг). Рыночная стоимость этого золота на сегодня составляет 75,8 млн. долларов.