В Азербайджане поймали загадочное существо – ВИДЕО

2017-07-28 21:27 | www.oxu.az | 3

В сети появилось видео загадочного существа с лицом обезьяны и руками человека. Все тело необычного создания покрыто длинной шерстью. По предположениям множества пользователей, необычное создание может быть самым настоящим домовым, передает Oxu.Az.

Как утверждает испанское издание La gran epoca, видео снято в веверных районах Азербайджана.

На кадрах показали необычное существо очень низкого роста, полностью покрытого черной и густой шерстью.

Лицо странного зверя напоминает человека, а руки выглядят очень похожими на человеческие, с длинными пальцами и черными ногтями.

В ролике существо перемещается на двух ногах, и издает странные щелкающие звуки.

Некоторые пользователи сети посчитали, что создание попало к людям «из другого измерения» или это «необычный мутант».

С.Б.

