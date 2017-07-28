Саакашвили заявил об угрозах от Порошенко

2017-07-28 21:38 | www.oxu.az | 4

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал об угрозах в свой адрес со стороны президента Украины Петра Порошенко.

Как передает Oxu.Az, cоответствующий комментарий телеканалу ZIK он выложил на своей странице в Facebook.

По словам Саакашвили, на данный момент он находится в Нью-Йорке, а с Порошенко в последний раз встречался в мае на Мальте на съезде Европейской народной партии.

«Этот разговор длился два часа, это были угрозы, призывы прекратить критиковать президента, прекратить политическую деятельность и активность. И если я прекращу политическую активность, то через два года у меня будет фракция в парламенте и, я процитирую, "ниша в украинской политике". На все угрозы я реагировал улыбкой, я отказался выполнять требования», — поведал политик.

Кроме того, отметил он, после этого украинский президент передавал сообщение через своих посредников, что он не доволен тоном и настроением Саакашвили.

С.Б.

