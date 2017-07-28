В Масаллы автомобиль упал в ущелье, погиб водитель

2017-07-28 21:52 | www.apa.az | 3

В Центр управления кризисными ситуациями МЧС поступила информация о том, что на 16-м км магистрального шоссе Масаллы-Ярдымлы, на территории Масаллинского района легковой автомобиль марки Mercedes, потеряв управление, упал в ущелье. Как передает АПА со ссылкой на сайт МЧС, прибывшие на место происшествия пожарные-спасатели извлекли зажатое в салоне тело погибшего водителя Мамедова Гулу Озухан оглу и передали по назначению. Операция завершилась в 19.33.