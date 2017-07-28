В Турции освободили из-под стражи журналистов, обвиняемых в связях с РПК

2017-07-28 22:08 | www.apa.az | 4

Суд в Турции вынес решение об условном освобождении семи журналистов оппозиционной газеты Cumhuriyet, арестованных по обвинению в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Daily Sabah.

Судебный процесс над 17 сотрудниками оппозиционной турецкой газеты Cumhuriyet, в том числе над ее главным редактором Муратом Сабунджу, исполнительным директором Акыном Аталаем и ведущими журналистами, начался в Стамбуле в понедельник.

Первые 11 сотрудников Cumhuriyet были арестованы по решению суда в ноябре. Сейчас 11 подсудимых находятся над арестом, шестеро — под подпиской о невыезде. Еще два сотрудника газеты находятся в розыске, в том числе бывший главный редактор Джан Дюндар.

Прокуратура Стамбула потребовала для обвиняемых от 7,5 до 43 лет тюремного заключения за "помощь вооруженной террористической группировке".