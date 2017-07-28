Выделены средства на строительство автодороги в Уджаре

2017-07-28 22:03 | www.oxu.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Уджар-Герайбейли-Рястяджя Уджарского района.

Как передает Oxu.Az, в соответствии с распоряжением, с целью строительства автомобильной дороги Уджар-Герайбейли-Рястяджя, соединяющей 3 населенных пункта, где проживают 20 тыс. человек, из средств, предусмотренных в разделе расходов госбюджета на 2017 год на государственные капиталовложения для строительства и реконструкции автомобильных дорог, ОАО «Азеравтойол» выделено 2,7 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

C.Б.

