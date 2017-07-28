США расширили санкционные списки по Ирану

2017-07-28 22:04 | www.trend.az | 6

Министерство финансов США в пятницу расширило санкционные списки в отношении Ирана, передает ТАСС. Согласно информации на сайте ведомства, в них были добавлены шесть кампаний.

В "черный список" попали структуры, связанные с промышленной группой "Shahid Hemmat Industrial Group", которая уже находится под санкциями.

"Правительство США продолжит решительно противодействовать активности Ирана, связанной с ракетными запусками, вне зависимости от того, идет ли речь о провокационных космических пусках, разработке несущих угрозу баллистических систем или о возможной поддержке ракетных обстрелов Саудовской Аравии йеменскими хуситами", - приводит пресс-служба минфина слова руководителя ведомства Стивена Мнучина.