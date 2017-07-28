Россия выразила протест Румынии

2017-07-28 22:46 | www.apa.az | 6

Москва выразила решительный протест временному поверенному в делах Румынии в России в связи с запретом самолету с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным пройти через воздушное пространство Румынии. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте российского ведомства.

«Был выражен решительный протест в связи с запретом властями Румынии пролета через воздушное пространство страны гражданского пассажирского самолета авиакомпании «Глобус», выполнявшего регулярный рейс по маршруту Москва — Кишинев», — говорится в сообщении.

Москва подчеркнула, что своими действиями Румыния «поставила под угрозу безопасность более 160 пассажиров, летевших этим рейсом».

МИД расценил это инцидент как «сознательную провокацию» с целью нанести ущерб двусторонним отношениям.

В ведомстве также призвали власти Румынии провести тщательное расследование произошедшего и представить объяснения.

Ранее Рогозин заявил, что Румыния и Венгрия не разрешили его самолету проследовать в Кишинев. Бухарест объяснил свои действия тем, что Рогозин находится в санкционных списках.