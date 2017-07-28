Сеул и Вашингтон могут дать военный ответ на новый ракетный пуск КНДР

2017-07-28 23:28 | www.apa.az | 8

США и Южная Корея изучают возможность военного ответа в связи с новым ракетным пуском КНДР. Как передает РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Пентагон.

По данным агентства, глава объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд, глава Тихоокеанского командования ВС США адмирал Гарри Харрис обсудили по телефону с главой объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи Ли Сун Чжином запуск ракет КНДР.

Как сообщает агентство, они "обсудили возможности военного ответа".

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В КНШ полагают, что на этот раз испытана более совершенная предположительно межконтинентальная баллистическая ракета, чем 4 июля.