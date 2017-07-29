В Баку в супермаркете мужчину насильно заточили в холодильник – ВИДЕО

2017-07-29 00:26 | www.oxu.az | 8

Заподозренного в краже бритвенного станка из одного из супермаркетов Баку мужчину избили и насильно удерживали в холодильной камере, сообщает телеканал «Хазар».

Как передает Oxu.Az, инцидент произошел в супермаркете Fresh Mart. Сотрудники охраны супермаркета заподозрили двух мужчин в краже бритвенного станка и потребовали от них выплатить 750 манатов.

Одного из мужчин они отпустили домой за деньгами, а второго - 37-летнего Фируза Гахраманова удерживали в качестве заложника.

Когда второй мужчина не вернулся с деньгами, Фируза Гахраманова сначала избили, а потом бросили в морозильную камеру. Замерзшего до полусмерти мужчину достали лишь спустя несколько часов.

В самом супермаркете опровергают данную информацию. В происшествии разбирается полиция.

С.Б.

