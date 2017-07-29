Разведка США считает, что запуск Ираном ракеты-носителя был неудачным

2017-07-29 00:29 | www.apa.az | 7

Разведка США считает, что запуск ракеты-носителя Ираном в четверг был неудачным. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По данным источников телеканала, ссылающихся на новые разведданые, о которых стало известно в пятницу, иранская ракета, скорее всего, потерпела "катастрофическое крушение" сразу после старта.

Иран в четверг провел успешное испытание ракеты-носителя собственного производства "Симорг" для вывода спутников на орбиту, запустив ее в космос. По данным телеканала IRINN, ракета способна выводить спутник весом до 250 килограммов на орбиту Земли высотой 500 километров.

В США расценили этот запуск как нарушение резолюции СБ ООН и как "продолжение развития баллистических ракет".

Глава МИД Ирана Джавад Зариф, в свою очередь, в пятницу написал на своей странице в Twitter, что Иран не занимается разработкой ядерного оружия и соблюдает все пункты совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).