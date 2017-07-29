В Баку произошла цепная авария с участием 11 автомобилей, есть пострадавшие

2017-07-29 00:50 | www.apa.az | 6

В Баку произошла цепная авария с участием 11 автомобилей. Как сообщает АПА, на проспекте Зии Бюньятова грузовой автомобиль Shacman врезался в другой грузовик, а также в 9 легковых автомобилей. По предварительным данным, в результате аварии пострадали несколько человек.

Уточняются число пострадавших и обстоятельства аварии.

В настоящее время на главной проезжей части проспекта Зии Бюньятова заблокировано движение автотранспорта. Принимаются меры по восстановлению движения.

Выясняются причины аварии.