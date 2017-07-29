Трамп получил закон об антироссийских санкциях

2017-07-29 00:55 | www.apa.az | 6

Президент США Дональд Трамп получил закон о санкциях против России, который он может подписать или наложить на него вето. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Как сообщает агентство, Трамп получил документ в 13.53 по местному времени (20.53 мск).

В четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса приняла документ подавляющим большинством голосов (419 против 3).

Белый дом со своей стороны дал понять, что в целом поддерживает законопроект, который предусматривает серьезное ограничение полномочий президента. В частности, он обязывает главу государства заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций.

Пакет ограничений в основном касается российского энергетического сектора. Отдельным пунктом говорится о стремлении США "противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2".