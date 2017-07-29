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Цепная авария в Баку: Столкнулись 11 автомобилей – ФОТО

2017-07-29 01:03 | www.oxu.az | 4

В Баку произошла цепная авария с участием 11 автомобилей. 

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на проспекте Зии Бюньятова грузовой автомобиль Shacman врезался в другой грузовик, а также в 9 легковых автомобилей. 

По предварительным данным, в результате аварии пострадали несколько человек.

Уточняются число пострадавших и обстоятельства аварии.  

В настоящее время на главной проезжей части проспекта Зии Бюньятова заблокировано движение автотранспорта. 

Принимаются меры по восстановлению движения.  
 
Выясняются причины аварии.

С.Б.

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