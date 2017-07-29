Цепная авария в Баку: Столкнулись 11 автомобилей – ФОТО
2017-07-29 01:03 | www.oxu.az | 4
В Баку произошла цепная авария с участием 11 автомобилей.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на проспекте Зии Бюньятова грузовой автомобиль Shacman врезался в другой грузовик, а также в 9 легковых автомобилей.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали несколько человек.
Уточняются число пострадавших и обстоятельства аварии.
В настоящее время на главной проезжей части проспекта Зии Бюньятова заблокировано движение автотранспорта.
Принимаются меры по восстановлению движения.
Выясняются причины аварии.