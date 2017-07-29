Трамп назначил нового главу аппарата Белого дома

2017-07-29 01:39 | www.apa.az | 8

Президент США Дональд Трамп принял решение о назначении Джона Kелли, возглавляющего министерство внутренней безопасности США, новым шефом аппарата Белого дома, передает АПА со ссылкой на РИА Новости.

"Я рад сообщить, что я только что назвал генерала Джона Келли главой аппарата Белого дома", — написал Трамп в своем Twitter аккаунте.

По его словам, Келли "великий американец и отличный лидер". "Джон (Келли — ред.) проделал потрясающую работу в министерстве внутренней безопасности и является настоящей "звездой: в моей администрации", — написал президент.

Пост главы аппарата президента ранее занимал Ринс Прибас, но в последние дни в открытый конфликт с ним вступил назначенный неделю назад новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи.

Накануне Скарамуччи заявил журналисту, что Прибас вскоре будет уволен. Назначение Скарамуччи ранее уже стало причиной отставки пресс-секретаря президента Трампа Шона Спайсера, не согласного с этой кандидатурой.