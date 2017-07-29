Трамп сменил главу аппарата Белого дома

2017-07-29 01:59 | www.oxu.az | 4

Президент США Дональд Трамп назначил министра национальной безопасности Джона Келли (John Kelly) новым главой аппарата Белого дома.

Как передает Oxu.Az, об этом глава государства написал в своем Twitter.

«Я с удовольствием сообщаю вам, что назначил генерала/министра Джона Келли руководителем аппарата Белого дома. Он великолепный американец и великолепный лидер. Джон также проделал впечатляющую работу в Министерстве национальной безопасности. Он — истинная звезда моей администрации», — заявил Трамп.

Американский лидер также поблагодарил Райнса Прибуса за проделанную работу, отметив, что они «вместе добились многого», и он гордится им.

С.Б.

