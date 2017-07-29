Оппозиция Венесуэлы возводит баррикады по всему Каракасу

2017-07-29 02:11 | www.apa.az | 5

Улицы Каракаса и некоторых других городов Венесуэлы в пятницу перекрыты баррикадами, которые возводят сторонники оппозиции по призыву своих лидеров, протестуя против предстоящего 30 июля голосования по выборам национального учредительного собрания.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, опубликованные в социальных сетях и СМИ фотографии свидетельствуют, что движение перекрыто по множеству дорог, магистралей и улиц. Фактически речь идет о прямом противостоянии с властями, так как МВД устами своего руководителя Нестора Ревероля накануне запретило любые протестные акции с пятницы по вторник, 1 августа, под угрозой уголовного наказания для организаторов.

Многие улицы пустынны, на них мало автомобилей. При этом в районе скопления оппозиционеров правоохранительные органы применяют силу для их разгона, как это происходит в городе Сьюдад-Гуайана штата Боливар, отмечает Nacional.

На фоне происходящих в Венесуэле событий курс доллара на "черном рынке" страны обновил рекордные показатели. Так, по данным портала Dolar Today, в пятницу за одну единицу американкой валюты при нелегальном обмене уже давали порядка 10,4 тысячи боливаров при официальном курсе в дополнительной системе обмена DICOM в 2,7 тысячи. Еще в начале июля курс "черного рынка" не превышал 7,8 тысячи боливаров.