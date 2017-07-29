Трамп получил закон об антироссийских санкциях

2017-07-29 02:28 | www.oxu.az | 3

Президент США Дональд Трамп получил закон о санкциях против России, который он может подписать или наложить на него вето, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает агентство, Трамп получил документ в 13.53 по местному времени (20.53 мск).

В четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса приняла документ подавляющим большинством голосов (419 против 3).

Белый дом со своей стороны дал понять, что в целом поддерживает законопроект, который предусматривает серьезное ограничение полномочий президента. В частности, он обязывает главу государства заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций.

С.Б.

