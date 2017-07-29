Минобороны Южной Кореи готовит ответные меры на новые провокации КНДР

2017-07-29 05:21 | www.trend.az | 6

Министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му заявил, что Сеул намерен обсудить с США размещение дополнительных комплексов ПРО THAAD, но будет разрабатывать "собственную уникальную систему противодействия" угрозам КНДР на фоне последнего пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14", передает РИА Новости.



"В скором времени мы обсудим (с США) размещение дополнительных комплексов ПРО THAAD и намерены параллельно с силами сдерживания американо-южнокорейского альянса разрабатывать собственную уникальную систему противодействия ракетной и ядерной угрозе со стороны КНДР", - цитирует агентство Ренхап слова Сон Ён Му.

Глава минобороны Южной Кореи подчеркнул, что "пуск баллистической ракеты КНДР является не только явным нарушением нескольких резолюций СБ ООН, но и серьезной провокацией, представляющей угрозу Корейскому полуострову и миру в мире".