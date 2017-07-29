США и Южная Корея провели учебные пуски баллистических ракет в ответ на запуск КНДР

2017-07-29 05:27 | www.apa.az | 3

США и Южная Корея провели учебные запуски баллистических ракет в ответ на испытание КНДР, передает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что при учебном запуске использовались корейская ракета «Хенму-2» и баллистическая ракета США ATACMS.

Ранее Пентагон заявил, что зафиксировал запуск баллистической ракеты Северной Кореи.

Информацию об этом подтвердили военные Южной Кореи и японский телеканал NHK со ссылкой на чиновников в правительстве страны.